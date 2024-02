Niemand will Saal für Trauerfeier bereitstellen

Nachdem am vergangenen Wochenende der Leichnam Alexej Nawalnys übergeben worden war, plagen sich die Anhänger des Kreml-Gegners mit der Organisation der Trauerfeier. Denn egal, wo sie anfragen - niemand in Russland will das Begräbnis übernehmen. Zu groß ist die Angst vor Verfolgung und Repressalien.