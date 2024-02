Alterzbischof Alois Kothgasser wird verabschiedet

Die Trauerfeierlichkeiten dauern von Mittag bis Samstag. Am 6. März wird sein Sarg zum Dom gebracht, wo er in der Krypta aufgebahrt wird. Danach gibt es eine Totenvesper. Am Donnerstag und Freitag finden morgens Totenoffizien statt, an beiden Nachmittagen wird der Rosenkranz im Dom gebetet. Am Samstag findet Kothgasser nach einem Requiem um 10 Uhr seine letzte Ruhe in der Domkrypta.