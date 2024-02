Wegbegleiter betrauern menschennahen Alterzbischof

Für großes Aufsehen in Salzburg sorgte der Erzbischof, als er sich gegen die von der damaligen SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller geplante Abtreibungsambulanz in den Landeskliniken stellte. Er war nach seiner Emeritierung als Erzbischof weiterhin in den Erzdiözesen Salzburg und Innsbruck als Seelsorger tätig. Am 12. Jänner 2014 wurde der frühere Grazer Weihbischof Franz Lackner zu Kothgassers Nachfolger in Salzburg.