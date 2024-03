„And the winner is“: Der lange Weg zur Verkündung

Seit 1929 werden in Hollywood jährlich die besten Filme und deren Hauptdarsteller vor beziehungsweise hinter der Kamera geehrt und mit dem Oscar belohnt. Für diese Goldstatue würde so mancher Filmschaffende alles geben - doch wie kommt man an so ein Ding ran, und wie funktionieren die Academy Awards eigentlich? So viel sei vorab verraten: Hinter den Kulissen geht es ziemlich komplex zur Sache!