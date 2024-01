Zwangsräumung bei Paulus Manker: Polizei rückte an

Pünktlich um 8.30 Uhr rückte am Dienstag in der Früh das Räumkommando mit sechs Lkw und Dutzenden Arbeitern zum Südbahnhotel am Semmering (NÖ) aus. Wie die „Krone“ berichtete, nahm der Rechtsstreit zwischen Hoteleigentümer und Paulus Manker eine jähe Wendung, denn das örtliche Bezirksgericht will schleunigst erste Tatsachen schaffen.