Schalter vergessen: US-Mondmission droht ein Flop

Mission nicht gänzlich umsonst

Ganz umsonst war die Mission aber freilich nicht. Erst am Montag veröffentlichte das Unternehmen das erste Foto in geringer Auflösung, das „Odysseus“ nach der Landung gemacht hat. Der Lander habe zudem Aufnahmen von seinem Abstieg bis zum Malapert-A-Krater übertragen, so Intuitive Machines auf X.