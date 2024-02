Erste kommerzielle Mondlandung: Bilder sind da!

Die Aufnahmen bestätigten unter anderem, dass „Odysseus“ in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um die ursprünglich angepeilte Landestelle in einem Krater namens „Malapart A“ gelandet sei, hieß es - und damit südlicher auf dem Mond steht als je ein anderes Raumschiff. In der Gegend vermuten Wissenschafter zahlreiche Bodenschätze.