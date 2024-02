Landgasthaus lädt zum „Pizza Pop Up Heurigen“

Bereits am vergangenen Wochenende wurden im Heurigenlokal des Weinguts Stoiber inmitten der Kremser Weingärten zahlreiche Pizzen aufgetischt. Denn das Team des Landgasthauses Essl rund um Chef Philipp Essl aus Rührsdorf in der Wachau quartiert sich genau dort für zwei Wochenenden ein und lädt zum „Pizza Pop Up Heurigen“.