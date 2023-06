„Topwirt des Jahres“ kocht in der Wachau

Weitere kulinarische Talente ausgezeichnet

Sieger im Mostviertel dürfen sich Silvia Aigner und Stefan Hueber vom Wirtshaus „HUEBER - der Wirt in Bründl“ in St. Georgen an der Leys nennen, im Waldviertel geht die Auszeichnung an Michael Kolm vom gleichnamigen Lokal aus Arbesbach. Sonja und Harald Pollak vom „Pollak‘s Wirtshaus - Der Retzbacherhof“ in Unterretzbach freuen sich über die Auszeichnung „Top-Wirt Weinviertel“. Als jener in den Wiener Alpen in Niederösterreich wurden Karin und Andreas Ottner vom „Krumbacherhof“ in Krumbach gekürt, als jener im Wienerwald Katharina und Georg Stocker vom „Landgasthaus Stockerwirt“ in Sulz im Wienerwald.