Bewohner protestieren gegen massive Preisexplosion

Auch andere „Baustellen“

Zufrieden ist damit Hannes Winkler, der bei dem Treffen zum Siedlungssprecher gewählt wurde. Dadurch kommt viel Arbeit auf ihn zu: Denn mit der Reinigungsfirma gibt es ebenso Probleme wie mit zu viel Lärm am Spielplatz. „Kinder müssen die Möglichkeit haben sich am Spielplatz austoben zu können. Richtlinien gehören her und müssen eingehalten werden, aber ein Verbot untertags zu spielen wird es sicher nicht geben“, kündigt Winkler an.