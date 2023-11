Preisexplosion lässt nicht nur Mieter rätseln

Im Juni war die Welt noch in Ordnung für die rund 550 Mieter der Robert-Stolz-Wohnhausanlage in Wiener Neustadt. Nahezu jeder Bewohner erhielt bei der letzten Fernwärme-Abrechnung eine nicht unerhebliche Gutschrift. Fünf Monate später steht ihnen jedoch das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Denn in der Vorwoche flatterte ihnen ein neuer Brief ins Haus. Dessen Inhalt: Ein Preisanstieg für Heizung und Warmwasser um bis zu 220 (!) Prozent. Gültigkeit: Ab sofort!