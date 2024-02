Baerbock muss vor russischer Drohne flüchten

Baerbock flüchtete in Panzerfahrzeug

Besonders brisant: Auf solche Sichtungen folgt oft ein direkter Raketenangriff. Die Einwohner von Mykolajiw wurden per Textnachricht gewarnt und angewiesen, sich in den nächsten Luftschutzkeller zu begeben. Die Delegationsmitglieder waren zuvor aufgefordert worden, rasch in die gepanzerten Fahrzeuge von Baerbocks Kolonne zurückzukehren.