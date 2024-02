Nächtlicher Toter durch Kohlenmonoxid-Vergiftung

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das man nicht riechen, nicht schmecken und nicht sehen kann. Genau das macht es so gefährlich: es kann sich unbemerkt in geschlossenen Räumen ansammeln und innerhalb kurzer Zeit zum Tode führen. Vergiftungen mit Kohlenmonoxid sind die häufigsten Gasvergiftungen in Österreich, so das Gesundheitsministerium.





Bei Vergiftungsverdacht gilt in jedem Fall: frühzeitig Vergiftungsinformationszentrale 01 406 43 43 kontaktieren, um Gefährdung abzuschätzen.