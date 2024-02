Bronze-Team: „Dieses Gefühl hat alles übertroffen“

„Wir hatten gedacht, dass es in Richtung Vierter, Fünfter, Sechster geht. Keiner hat gedacht, dass Anna das noch aufholen würde können. Wir wussten zwar, dass sie gut ist - aber das war enorm!“ Gemeint ist die sensationelle Aufholjagd, die Andexer in ihrem Rennen in den estnischen Schnee zauberte. Runde für Runde verkürzte sie den Rückstand auf Polen - auf der Schlussrunde zündete sie dann noch einmal den Turbo und stellte Rang drei sicher.