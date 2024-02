„Es ist ein guter Boden für uns Österreicher“

„Auf jeden Fall“, lacht Nachwuchskoordinator Markus Michelak im Gespräch mit der „Krone“. „Gerade unsere Junioren haben in dieser Saison sehr gute Leistungen gezeigt. Wenn sie das umsetzen können, ist einiges drin.“ Wenngleich die Konkurrenz bei der WM noch einmal höher ist, so sind erstmals in dieser Saison auch die Norweger am Start, müssen sich die heimischen Asse keinesfalls verstecken.