Die Hinrichtung einer zweifachen Mutter

In einer gemütlichen Wohnung in Wien-Brigittenau. Zierpölster, bequeme Couchen, von Kunsttischlern gefertigte Möbelstücke; bunte Wände, an denen – genauso wie auf Regalen – in prächtige Rahmen gefasste Bilder hängen und stehen. Von einer scheinbar glücklichen Großfamilie.