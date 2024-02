„Kristallwelten für Touristen in Tirol Highlight“

„Digitalisierung für Wettbewerb wichtig“

„Swarovski hat sich seit Jahrzehnten als Vorreiter in der Digitalisierung bewiesen. Durch den Einsatz neuester Technologien hat das Traditionsunternehmen seine Spitzenposition über 125 Jahre hinweg gehalten und sich als digitales Vorzeigeunternehmen etabliert. Frühzeitiges Investieren in die Digitalisierung ist für unsere heimischen Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Tursky. Indes hob Kraus-Winkler die Bedeutung des Standorts in Wattens als Tourismusmagnet hervor: „Mit den Kristallwelten Wattens ist es Swarovski gelungen, ein touristisches Highlight in Tirol zu etablieren.“