Startschuss auf der Jagd nach dem Olympia-Ticket

Nach etwas mehr als zweieinhalb Wochen Trainingslager auf der Insel Phuket in Thailand startet Triathlet Lukas Pertl Samstag in die neue Saison. In Napier (Neuseeland) fällt um 6:15 (MEZ) für Pertl über die Sprint-Distanz der Startschuss in das Weltcup-Jahr 2024. Dabei hat der Gasteiner vor allem ein Ziel: Ein Ticket für die Olympischen Spiele ergattern.