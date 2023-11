Pertl-Brüder waren heuer auf Welttournee

Kaum ein Sportler kommt auf dem Planeten so viel herum wie ein Triathlet. „Ich war heuer auf allen Kontinenten. Die Zeit im Flugzeug will ich mir gar nicht ausrechnen, das sind wahrscheinlich Wochen“, schmunzelt Lukas Pertl nach seiner Welttournee. Von Problemen auf Reisen kann der Gasteiner mit seinem Bruder Philip ein Lied singen. Am Weg nach Neuseeland ist der Rahmen von Philips Fahrrad gebrochen. „Wir sind dann in ein Geschäft gegangen. Der Inhaber war so ein Fan, der hat mir sein bestes Rad gratis geliehen“, konnte Philip so doch noch am Rennen teilnehmen.