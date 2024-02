Wenn die Doktoren Düse und Disco zur Visite kommen

Ein leises Klopfen an der Tür: „Dürfen wir hereinkommen?“ So beginnt jeder Besuch von „Dr. Spaghettini“, „Dr. Daisy Düse“ und ihren Kollegen. Nur wenn sie in einem Zimmer willkommen sind, gehen sie hinein. Es folgen intensive Momente, für die Empathie, Fingerspitzengefühl und das richtige Gespür dafür, was gerade gebraucht wird, Voraussetzung sind. Nicht umsonst dauert das Training, bis man ein CliniClown ist, eineinhalb Jahre.