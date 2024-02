Hass-Welle für „GNTM“: Deshalb sind Fans so wütend

Die Vorfreude auf die erste große Fashion Show wurde am Donnerstag jäh unterbrochen. Denn Heidi Klum hatte eine überraschende Mitteilung an ihre Topmodel-Kandidaten. Kurz bevor die Kandidatinnen und Kandidaten ihren ersten Schritt auf den Catwalk machen konnten, offenbarte die 50-Jährige nämlich, dass sie in diesem Jahr „zu viele Models ausgesucht“ habe.