„Wir Frauen erhalten 4300, die Herren 10.000 Euro“

Sie hatte in ihrer Karriere mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Nun greift sie beim Skisprung-Weltcup in Hinzenbach an: Jaci Seifriedsberger ist in ihrer 15. Saison im Aufwind und feierte in Willingen den zweiten Sieg nach elf Jahren. Im „Krone“-Interview spricht die 33-Jährige über ein Karriereende, die Entwicklung des Damenspringens und neu gefundene Lockerheit.