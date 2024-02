Rückschlag für Kärntens Snowboard-Ass vor Weltcup

Operation unter Vollnarkose

Bei einem Trainingsschwung in Obdach krachte sie mit der linken Hand gegen die Befestigungsstange des Tores. „Ich hab sofort gemerkt, dass die Mittelhand bedient ist“, so die 31-Jährige. Noch am selben Tag ging’s zum Check nach Raggnitz ins Spital. Das Ergebnis: zwei Brüche, die noch dazu verschoben waren. Unter Vollnarkose wurde sie am Mittwoch operiert, die Hand mit einer Platte und Schrauben fixiert.