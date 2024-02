Pflegeassistenz von der Pike auf lernen

Der erste Pflegelehrling des Burgenlandes heißt Johann Nicolas Mädl, genannt Hansi. Der 19-Jährige hat zum ersten Mal beim Zivildienst in die Pflege hinein geschnuppert. Seinen Bundesheer-Ersatz hat er nämlich im Haus St. Nikolaus in Neusiedl am See absolviert. Was ihm dort besonders gefallen hat? „Die Interaktion mit den alten Menschen. Dass man sich mit ihnen beschäftigt, auch wenn es nur ein bisschen plaudern ist, wird wertgeschätzt. Es ist einfach eine schöne Aufgabe, sich mit der älteren Generation abzugeben“, so der Neusiedler Bursche.