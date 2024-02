Anruf von Ex führte Mörder zu desertiertem Piloten

Leben in Spanien unter anderer Identität

Der 33-Jährige war nach seiner Flucht in Spanien untergetaucht - dort lebte er unter einem anderen Namen und mit einem ukrainischen Pass, um nicht vom russischen Geheimdienst aufgespürt zu werden. Doch die Sehnsucht nach seiner Ex-Freundin ließ ihn offenbar unvorsichtig werden: So rief er die Verflossene, die in der Stadt Wladiwostok wohnt, an, um sie zu bitten, zu ihm zu ziehen.