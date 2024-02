Nächste ÖSV-Dame muss Saison vorzeitig beenden

Ein weiteres Cortina-Opfer

Doch dann kam das Cortina-Wochenende, an dem sich US-Girl Mika Shiffrin, Corinne Suter (Sz) und Valerie Grenier (Kan) schwer verletzten - und an dem es auch „Mitsch“ erwischte. Nach Rang 30 in der ersten Abfahrt, kam die 24-Jährige im zweiten Rennen am Weg zu einem Top-20-Resultat unspektakulär zu Sturz, stand sofort wieder auf und fuhr selbst ins Ziel. Ganz so harmlos war das „Hoppala“ aber nicht. Ihr rechtes, bereits vorgeschädigte, Knie war beleidigt - der Start im Super-G tags danach unmöglich. „Eine Knochenprellung genau dort, wo ich eh keinen Knorpel mehr habe“, erklärte mir die Head-Pilotin, die damals hoffte, drei Wochen später in Crans Montana in den Weltcup zurückzukehren.