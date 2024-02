Kinderschutzgipfel soll mehr Anlaufstellen bringen

Auch Onlinebereich im Fokus

Bereits in Ausarbeitung ist eine eigene Kinderschutz-Fachstelle gegen sexuelle Gewalt in der digitalen Welt. „Aus meiner Sicht müssen wir die Präventionsmaßnahmen zum Schutz unserer Kinder im selben Tempo weiter ausbauen, wie bisher, gerade im Onlinebereich“, betonte Plakolm bereits am Dienstag. Kindesmissbrauch finde nicht nur in der analogen Welt statt, sondern immer öfter in den sozialen Medien und über Messenger-Dienste. „Das neue Projekt von saferinternet.at gegen sexuelle Gewalt in der digitalen Welt wird hier ein ganz zentraler Baustein im Kampf gegen Kindesmissbrauch werden.“