Tierisches Happy End für „Sunny“ und ihre 4 Babys

Der Fall, von dem wir berichtet haben, hatte viele entsetzt: Eine hochträchtige Hündin war offensichtlich einfach ausgesetzt worden. „Damit wurde ihr Tod eiskalt in Kauf genommen“, ist Antonia Schöllauf, die engagierte Leiterin des Tierheimes Adamhof in Leibnitz fassungslos. Sein Leben verdankt der entzückende Labradormix einer Grazerin, die nicht weggeschaut hat, als sie den Hund hilflos in einem Straßengraben liegend in Leitring fand. Von Antonia Schöllauf und ihrem Team wurde der Vierbeiner, der für alles so dankbar war, liebevoll aufgepäppelt. Und konnte in Sicherheit und Wärme seine vier Babys bekommen!