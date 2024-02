Russische Falschinfos an FBI-Ermittler gelangt

Das gab Alexander Smirnov im Verhör zu. Der 43-Jährige war vergangene Woche nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise am Flughafen von Las Vegas festgenommen worden. In der Anklage heißt es, dass er der US-Bundespolizei FBI Lügen über vermeintliche Bestechungsgelder erzählt habe, die Hunter Biden und sein Vater Joe von dem ukrainischen Gasunternehmen Burisma erhalten haben sollen. Als Summe gab der Informant jeweils fünf Millionen Dollar (umgerechnet 4,65 Millionen Euro) an.