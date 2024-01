Biden-Sohn Hunter treibt Republikaner zur Weißglut

Ein Überraschungsauftritt von US-Präsidentensohn Hunter Biden im Repräsentantenhaus hat für große Empörung unter Republikanern gesorgt. Der 53-Jährige tauchte am Mittwoch ohne Ankündigung während der Eingangsstatements in einer öffentlichen Sitzung des Kontrollausschusses auf - und nahm gemeinsam mit seinem Anwalt in der ersten Reihe Platz.