Nur 1997 Babys: Geburtenrate weiter im Sinkflug

Negative Geburtenbilanz hält an

Dem Standesamt zufolge wurden im Vorjahr bei uns 1997 Geburtsurkunden für „neue“ Linzer ausgestellt. Das sind 103 weniger als noch 2022. Dem gegenüber standen 2098 Sterbefälle. Die negative Geburtenbilanz - also die Differenz der Anzahl der Geborenen und der Todesfälle - hält damit bereits seit dem Ausbruch der Coronapandemie an. 2019 war sie mit einem Plus von 145 noch deutlich positiv.