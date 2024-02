Eigenheimbonus stößt auf Kritik: „Pure Gießkanne“

Regierung ist zurückhaltend

Ein solches Konjunkturpaket, mit dem der kriselnden Bauwirtschaft geholfen werden soll, ist derzeit bei der türkis-grünen Regierung in Arbeit, interne Gespräche laufen laut ORF-Radio noch, weswegen die Regierungsparteien zurückhaltend auf den Vorschlag der Sozialpartner reagierten. Kritik kommt von der Opposition: FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl will stattdessen die Kreditzinsen stützen und die Bundesmittel für den gemeinnützigen Wohnbau auf ein Prozent des BIP steigern. Die NEOS wollen keinen Eigenheimbonus, denn bei Förderungen müsse man auf die soziale Treffsicherheit achten, dieser Bonus sei dagegen „pure Gießkanne“, so NEOS-Abgeordneter Johannes Margreiter.