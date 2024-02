Eigenheimbonus bis 100.000 Euro für Private

Mit diesem Kernvorschlag drängen Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer und Bau-Gewerkschafter Josef Muchitsch die Regierung zu einem „Bau-Paket“ schon in den nächsten Tagen, um die stark eingebrochene Branche schnellstmöglich wieder anzukurbeln. „Es geht um 310.000 Arbeitsplätze, und ein Stillstand jetzt bedeutet außerdem, dass dann in ein paar Jahren der Wohnraum fehlt beziehungsweise noch teurer wird“, warnen die Sozialpartner. Laut Prognose dürften statt zuletzt über 62.000 Wohnungen 2026 nur mehr 46.400 neue Objekte fertiggestellt werden. Die Hilfe müsse also schnell, wirksam und einfach sein.