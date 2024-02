Das Fundamt sucht zwei Bootsbesitzer

Segelboote hätten kein Kennzeichen wie Autos. „Die Kennzeichnung auf dem Segel ist eher für Regatten gedacht“, so Jörg. Es würde keine Anmeldung in einem Register brauchen, um am Wörthersee segeln zu dürfen, jedoch müsste man dann das Boot aus dem Wasser heben und mitnehmen, denn fürs Anlegen brauche es sehr wohl eine Lizenz. Die fehlt dem „Falschparker“ an der Lend. Die Bootsbesitzer sollen sich beim Fundamt melden.