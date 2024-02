Israels Minister droht mit Offensive zu Ramadan

Kämpfer der Hamas und anderer Terrororganisationen waren am 7. Oktober in Israel eingedrungen und hatten dort Gräueltaten überwiegend an Zivilpersonen verübt. Dabei wurden ungefähr 1160 Menschen getötet und zirka 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 130 von ihnen sollen noch in dem Gebiet sein, 30 davon inzwischen tot. Seither geht Israels Armee mit einem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen gegen die Hamas vor. Mehr als 28.900 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.