Tirol: Betagtes Paar nach Wohnungsbrand in Klinik

Am Sonntag gegen 17.10 Uhr entzündete sich in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wörgl Bratfett, welches die 85-jährige Bewohnerin (österreichische Staatsangehörige) in einer Pfanne auf der eingeschalteten Herdplatte stehen ließ. Sie konnte sich gemeinsam mit ihrem 80-jährigen Lebensgefährten noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Haus verlassen.