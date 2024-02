Hirschkuh nur wenige Meter neben Wohnhaus gerissen

„Schau mal, was vor deiner Haustür liegt.“ Durch den Hinweis einer Nachbarin wurde Gerda S. am Samstagmorgen auf den Kadaver vor ihrem Haus im Lindauweg in Fieberbrunn aufmerksam. Nur wenige Schritte vor ihrem Wohnhaus entfernt lag eine tote Hirschkuh. Das Tier dürfte gerissen worden sein.