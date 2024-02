Haie erkämpften sich noch einen wichtigen Punkt

Die zahlreich mitgereisten Haie-Fans trugen viel zur tollen Stimmung in der Vorarlberghalle in Feldkirch bei, wollten ihr Team zum so wichtigen Sieg im Kampf um die Top-Sechs peitschen. Die Pioneers machten aber von Beginn an deutlich, dass im achten Duell seit dem Liga-Einstieg der erste Erfolg gegen Innsbruck her soll.