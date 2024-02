Das denkt Chef der Brau-Union über den Bierpreis

Eine Österreich-Karte hängt an der Wand in seinem Büro in Linz, auf der einige der Standorte der Brau Union mit farbigen Pins markiert sind. Bei allen zwölf Brauereien war Hans Böhm in den letzten Monaten. „Es waren lange Abende bei den Bierverkostungen. Am nächsten Tag habe ich aber um 6 Uhr mit den Bierfahrern einen Kaffee getrunken“, erzählt der Holländer, der seit September Chef des größten Bierproduzenten Österreichs ist.