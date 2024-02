Neuer Standort der Tiertafel: Heute erste Ausgabe

Gerade in Zeiten von nicht enden wollenden Teuerungen ist die Tiertafel Villach wichtiger denn je. An die 80 Klienten werden jedes Monat mit Futter, Zubehör und der Vet-Karte versorgt, natürlich nur mit gültiger SoMa-Karte. Die letzte Tiertafel hatte im Vorjahr wie berichtet am 16. Dezember stattgefunden. Die zahlreichen Klienten wurden mit einer doppelten Ration Futter versorgt, da wegen der Übersiedlung an den neuen Standort im Jänner 2024 die Tiertafel ausgefallen war.