„Krone“-Tierecke unterstützt die Tiertafel Villach

Die Tiertafel wird ausschließlich über Spenden finanziert. Ein neuer Standort ist zum Glück in Sicht. Die nächste Tiertafel am 21. Oktober (12-16 Uhr) findet aber noch in der Ludwig-Walter-Straße 53 statt. Sachspenden können in den Sozialmärkten abgegeben werden. Infos: www. katzplatz.at