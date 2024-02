Deutsche Tourengeher hielten Bergretter zum Narren

Während Einsatzkräfte in den Kitzbüheler Alpen in Tirol nach „Vermissten“ suchten, saßen die Deutschen in München im warmen Wohnzimmer. Auch eine zweite Tourengruppe, die sich im Aufstieg zur Neuen Bamberger Hütte in der Kelchsau befand, spielte mit den Einsatzkräften Katz und Maus. Der Ärger bei den Einsatzkräften und dem Hüttenwirt ist groß.