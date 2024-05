100.000 Knödel und kein einziger für die Köchin

Kaspressknödel auf Salat und in Suppe als Renner

Mittlerweile ist die Karte ordentlich gewachsen. Wegzudenken sind „Oma Friedas Kaspressknödel“ davon auf keinen Fall. Nur die Köchin selbst mag ihre Spezialität weder in Suppe noch auf Salat, kostet nur den Teig. „Ich kann sie nicht mehr sehen“, winkt die 83-Jährige kopfschüttelnd ab. Fast wirkt es so, als könnte Frieda Bichler gar nicht verstehen, was an ihren handgemachten Pressknödeln so besonders ist. Uns hingegen überzeugt der Geschmackstest sofort.