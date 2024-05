Djokovic scherzt: „Heute bin ich vorbereitet“

Nachdem Novak Djokovic bei seienem Sieg bei dem Masters-1000-Turnier in Rom gegen den Franzosen Corentin Moutet von einer Flasche am Kopf getroffen worden war, hat der Serbe nun Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Am Samstag gab der Tennis-Superstar mit einem Radhelm am Kopf Autogramme.