Mehrere Skifahrer ergriffen nach Crashs die Flucht

Gleich drei Fälle von Fahrerflucht gibt es von Tirols Skipisten zu vermelden. Bereits am Donnerstag fuhr ein Unbekannter nach einer Kollision mit einer Neunjährigen davon. Am Freitag krachten zwei Frauen zusammen. Während die eine sich verletzte, fuhr die zweite einfach weiter. Am Freitag stürzte ein 79-Jähriger wegen eines Rowdys.