Warum Sigi Fink in Kanada unfreiwillig berühmt ist

„Falscher Fink“ ausgeforscht

Doch die kanadische CBC-Journalistin, die via Instagram von dem falschen Sigi Fink angeschrieben wurde, ließ sich nicht in die Liebes-Falle locken. Im Gegenteil: Sie schaffte es nach wochenlanger Recherche sogar, den Love Scammer in Nigeria ausfindig zu machen und ihn zu einem Interview zu überreden.