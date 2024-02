Ochsenknecht kalt: „Bin unfreiwilliger Erzeuger“

„Das ist ein Geschäft für die“

Auf YouTube teilte Jimi Blue nun ein Video, in dem er sich filmte, wie er die erste Folge der dritten Staffel von „Diese Ochsenknechts“ anschaute. Dabei hielt er sich mit Kritik an seinen Familienmitgliedern nicht zurück. Dass seine Familie weiterhin öffentlich über ihn spricht, passte ihm nämlich gar nicht: „Wie lange will man das noch ausschlachten? Das ist ein Geschäft für die“, wetterte der 32-Jährige.