Gasflaschen gekühlt um Explosion zu verhindern

Ein Wirtschaftsgebäude ist in der Nacht auf Freitag in Unterwietingberg bei Klein St. Paul im Görtschitztal in Brand geraten. 14 Fahrzeuge der Feuerwehren Wieting, Klein St. Paul, Guttaring Althofen, Eberstein, Brückl und Hüttenberg waren im Einsatz und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.