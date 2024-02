„Wir sind die Partei für unsere Autofahrer“

Es sei an der Zeit, dass Politik für und nicht gegen die Pendler gemacht werde, sagt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst, der in der kommenden Landtagssitzung einen Antrag an die Bundesregierung einbringen wird. So soll etwa die erhöhte Pendlerpauschale wieder eingeführt, der Pendlereuro vervierfacht und die CO2-Steuer rückwirkend abgeschafft werden, und zwar sofort. Weiters sei laut Verkehrssprecher Wolfgang Sodl das amtliche Kilometergeld auf mindestens 60 Cent zu erhöhen und an die jährliche Inflation anzupassen. „Seit 16 Jahren stehen wir unverändert bei 42 Cent. Das kann es wohl nicht sein.“