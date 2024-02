Slovan ist da! Alarmstimmung rund um Sturm-Spiel

Die Polizei war jedenfalls gerüstet, in der Conrad-von-Hötzendorfstraße bis zum Stadion in Liebenau standen die Einsatzwagen bereit. Je näher das Spiel rückte, desto mehr Einsatzwägen waren rund um das Stadion und die Zufahrtsstraßen zu sehen. Sirenen heulten zwar, aber die rund 1000 Slovan-Fans marschierten friedlich Richtung Stadion. „Slovan-Schlachtrufe“ kündigten ihr Kommen an. „Eine kleine Gruppe hat versucht Probleme zu machen, teilweise waren die Leute vermummt. Aber die haben wir gleich zur Vernunft gebracht und Identitätsprüfungen vorgenommen“, sagte Heimo Kohlbacher.